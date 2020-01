2020 starter med salg av dyre kjendisbiler

I den ferskeste dobbelepisoden av Mil etter Mil - en podkast om bil diskuterer vi hvilke biler som kan være gode eller dårlige investeringsobjekter, og om man i hele tatt skal driste seg til å putte penger i noe sånt.

Har du ikke hørt ennå? Da kan du høre episodene her: (Artikkelen fortsetter under)

Vel, om du, etter å ha hørt episodene, har bestemt deg for å investere basert på kjendisfaktor og historikk har det vært en spennende start på året så langt.

For noen dager siden ble verdens dyreste Ford Mustang solgt. Bilen det er snakk om er antagelig også den mest kjente Mustangen i bilhistorien. Det er selvsagt snakk om GT-utgaven fra 1968, som Hollywood-legenden og mannsikonet Steve McQueen raste rundt i San Franscico med.

Bilen gikk under hammeren for 3,74 millioner kroner, eller drøye 33 millioner kroner, ifølge New York Times.

Bilen er den dyreste Ford Mustang noensinne, men kjøperen er foreløpig hemmelig. Foto: NTB Scanpix

90-tallsikon

Bilen er langt fra det eneste ikonet som skal under hammeren i 2020. For nå er det også klart for levemann og bilikon Lee Iacocas Dodge Viper, ifølge Robb Report.

Lee Iacoca var en snodig visjonær, og ga grønt lys til både Ford Mustang og Dodge Viper. Foto: NTB Scanpix

I tillegg til å ha tilhørt den mest legendariske bilmannen fra amerikansk bilbransje siden Henry Ford, er det også den første Dodge Viperen som ble satt i produksjon. Artig nok var Iacoca mannen som satte Ford Mustang i produksjon.

Rundt 25 år senere var han i Chrysler-systemet, og der ga han grønt lys til dette beistet. I tillegg til å være i svært godt stand har bilen dessuten bare ruslet rundt 10.000 kilometer.

Merkelig nok er ikke bilen priset veldig høyt til å være den første av det som er en av de mer ikoniske moderne amerikanske bilene. Prisen skal ligge mellom 100.000 og 125.000 dollar.

Det priser den bare litt over den harryeste bilen solgt de siste årene, også den en Dodge Viper.

Vi snakker selvsagt om Hulk Hogans Hulkster Viper. En rød og gul kuriositet, full av noe så tidløst som Hulk Hogan logoer og memorabilia. Den ble solgt for 75.000 dollar denne måneden til inntekt for veldedighet, ifølge wrestling-nettstedet ringsidenews.

Dødsbil

Enda rarere blir det kanskje i en annen amerikansk auksjon. på 90-tallet var BMW 750iL en av verdens mest luksuriøse biler. Eid av fabrikksjefer, Hollywood-stjerner og Kjell Inge Røkke. Og Tupac Shakur.

I denne BMW-en skjedde en av hip hop-kunstens største tragedier. Nå kan du bli eier av dette stykket med historie. Foto: celebritycars.com

For denne 96-modellen er hans gamle bil. Vel og merke var det en bil leaset av Death Row Records (for selv tøffinger liker en god leasingdeal), men det var 2pacs bil. Og det er bilen Suge Knight kjørte da bilen ble angrepet i en drive by-skyting, og Tupac Shakur døde 25 år gammel.

Bilen rapperen døde i har siden blitt restaurert og kommer med ny lakk og dekk og uten skuddhull. Du må likevel regne med en startpris på 1,75 millioner dollar for å sikre deg åstedet for en av de mest opprivende dødsfallene i amerikansk populærkultur.

Capone og Cadillac

Samme sted auksjoner også bort en 1928 Cadillac Town Sedan. Den er skuddsikker og tilhørte verdens mest kjente skattesnyter, Al Capone. Skulle du ha lyst å eie gangsterens grønne luksusbil må du regne med å betale fra 1 million dollar og oppover når auksjonen starter senere denne måneden.

Dødeligheten til denne bilens eier var nok likevel adskillig høyere enn BMW-en, til tross for at Al Capone ikke døde i den. Foto: NTB Scanpix

Fredriksens gamle SUV

Om det kun er kjendisfaktor du higer etter, er det muligheter på finn.no også.

Der ligger det som hevdes å være skipsreder John Fredriksens gamle Range Rover Sport. Prisen tilsvarer artig nok en halv dags leie av et VLCC-tankskip, eller omkring 270.000 kroner.

Samlerverdien her er nok likevel mer omdiskutabel, blant annet fordi Fredriksen er kjent for å ha en flåte av sorte Land Rovere.