Paul Walkers BMW-er solgt for millioner

I oktober i fjor kunngjorde auksjonshuset Barrett-Jackson at deler av Paul Walkers bilsamling skulle auksjoneres bort. Den avdøde filmstjernen etterlot seg flere biler, og 18 av disse skulle under hammeren.

Blant bilene som nådde auksjonen var syv svært spesielle BMW-er. To av typen E30 M3 og fem av modellen etter, hetende E36 M3. Men de var ikke helt vanlige utgaver, for Walker hadde sikret seg flere såkalte M3 Lightweight-modeller.

Store summer

SPESIALMODELL: Noen av bilene i avdøde Paul Walkers samling ble nylig solgt på auksjon. Walker var en stor bilentusiast og eide flere spesielle BMW-er. Her en BMW E36 M3 Lightweight. Foto: Barrett-Jackson

Nå er det kjent at bilene er solgt, og totalt ble det betalt over 1,32 millioner dollar for de fem M3 Lightweight-modellene. Det tilsvarer nær 12 millioner norske kroner. Ifølge nettstedet Roadandtrack.com gikk M3-modellen med lavest kilometerstand for hele 3,45 millioner kroner. Den tidligere kjendiseide BMW-en hadde bare gått 7.400 kilometer.

Ettertraktede modeller

Walkers andre BMW M3-modeller ble også solgt. Blant annet en 1991 E30 M3 med bare 12.000 kilometer på telleren. Denne betalte en kjøper om lag 220.000 dollar for, som tilsvarer i underkant av 2 millioner kroner.

ELSKET BILER: Paul Walker var en svært viktig figur for mange bilentusiaster over hele verden. Skuespilleren døde på tragisk vis i en bilulykke i 2013. Foto: NTB scanpix

Av øvrige høydepunkt fra Walker-auksjonen var salget av en Nissan 370Z, som blant annet ble brukt i filmen Fast Five, hvor Walker medvirket før han døde. Denne bilen gikk for 105.600 dollar, tilsvarende rundt 940.000 kroner.

Skyline solgt

Under hammeren gikk også en Nissan R32 Skyline, som er en klassiker å regne blant dem som holder Paul Walkers filmer høyt. R32-en gikk for solide 100.100 dollar, eller omtrent 900.000 norske kroner.

Av de mindre spesielle bilene, men likevel en entusiastbil blant mange, er Walkers Audi S4 fra år 2000. Denne ble solgt for 29.900 dollar eller 267.000 kroner.