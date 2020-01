Maserati tester ny elbil

Bedre sent enn aldri, er det noe som heter. Og det stemmer kanskje for det italienske bilmerket Maserati, som kanskje ikke har vært det mest fremtidsrettede av bilprodusenter.

Nå melder imidlertid Maserati at de er i gang med å teste en helt ny, elektrisk drivlinje som skal finne veien til bilmerkets kommende modeller. Det er allerede bekreftet at de to første modellene skal være Maserati GranTurismo og Maserati GranCabrio.

Toppløs elbil

Det betyr at Maseratis kommende elbiler antagelig vil ha to dører og fire seter, slik dagens modeller med samme navn har. Om tradisjonen videreføres medfører det at en av Maseratis elektriske biler også er en cabriolet – en posisjon Maserati potensielt kan ha nesten for seg selv. Det er imidlertid kjent at Porsche også jobber med en elektrisk versjon av sin roadster, Porsche Boxster.

Det er naturlig å anta at også andre bilprodusenter vil følge opp med elektriske sportsbiler der taket kan felles ned.

NESTE ELEKTRISK: Maserati melder at den neste utgaven av GranCabrio kan fås som elbil. Her et bilde fra en eldre Maserati. Foto: Eivind Yggeseth

Med lyd

Maseratis to elbilmodeller skal etter planen produseres i Torino i regionen Piemonte nord i Italia.

Den italienske bilprodusenten trekker frem i en pressemelding at teknologien er egenutviklet, men også at bilene skal få en spesiell lyd.

Blant bilentusiaster nyter Maserati allerede respekt for sine bensinmodeller med karakteristisk lyd. Nå lover italienerne at de elektriske bilene skal få en «spesiell signaturlyd», etter sigende for å skape en mer spennende kjøreopplevelse.

Porsche er en av elbilprodusentene som allerede leverer spesialtilpasset «elbillyd» i sin nye superelbil, Porsche Taycan.