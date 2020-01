Prisene er klare

Kommer som varebil

Det er all grunn til å tro at Land Rover Defender også kan leveres som varebil, men dette er den norske Jaguar Land Rover-importøren foreløpig hemmelighetsfull om.

Land Rover Defender-priser (personbil) D200 4-sylindret, 2-liters turbodiesel på 200 HK. 1.195.900 kroner D240 4-sylindret, 2-liters turbodiesel på 240 HK. 1.147.900 kroner D300 6-sylindre, 3-liters turbodiesel rekkesekser på 300 HK. 1.194.900 kroner P300 4-sylindret, 2-liters turbo bensin på 300 HK. 1.259.900 kroner. P400 6-sylindret, 3-liters turbo bensin rekkesekser på 405 HK 1.633.900 kroner

Den originale Defender-modellen ble levert som varebil, og ble betydelig rimeligere enn personbilvarianten, på grunn av avgiftssystemet for varebiler.

Adm. direktør Thomas Øvreseth, hos Jaguar Land Rover-forretningen Insignia i Oslo, uttalte følgende til Finansavisen da bilen første gang ble vist i fjor:

Tror på varebil: Thomas Øvreseth, adm. direktør hos Insignia. Foto: Håkon Sæbø

– Med forventninger om at den blir godkjent som varebil og at prisene vil starte et stykke under Discovery, antar vi å kunne selge cirka 60-70 biler i 2020. Fordelingen varebil/personbil ligger an til å bli 70/30 prosent.

