Top Gear-stjernen om Tesla: – Ikke noe å være stolt av

Finansavisen-podcasten Mil etter mil – en podcast om bil er kommet med en ny episode. Her snakker Top Gear-programleder Chris Harris om sitt forhold til Tesla, og hva han mener om Porsches nye elbil.

En av elbilmodellene heter Porsche Taycan Turbo, som er et navn bilentusiaster verden over undrer seg over. For en elbil har ingen turbo.

– Når du har tatt rivstart 10 ganger etter hverandre og drifter den, driter du i hva den heter, sier Harris.

TESTET HARDT: I en av de nye episodene av Top Gear tester Chris Harris elbilen Porsche Taycan. Foto: Top Gear

TV-stjernen er aktuell med den 28. sesongen av det populære TV-programmet, som sendes på BBC Brit i Norge, med premiere førstkommende onsdag. Og han er svært tydelig på hva han mener om Porsches nye elbil, som han tester i den nyeste sesongen.

I Mil etter mil – en podcast om bil svarer Harris på hva det kontroversielle navnet har å si, og han er ikke nådig om elbilkonkurrenten fra USA:

– De er ikke særlig godt bygget. Interiøret er enkelt og den store skjermen funker, men det er ikke noe å være stolt over, kritiserer Top Gear-stjernen i podcasten.

Men Harris er ikke bare negativ til Tesla, og han har samtidig en kraftsalve rettet mot Porsche-toppmodellen Taycan Turbo S.

– Den blir frustrerende, sukker Harris.

Vil du vite mer om hva Chris Harris mener, sjekk ut podcasten her , eller på iTunes eller Spotify