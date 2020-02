Stuntmenn tar Land Rover Defender til nye høyder

De sier videre at bilen på bildene er helt original, med unntak av et installert veltebur. Det skal visstnok også bli mulig å få øye på Range Rover Sport SVR, Serie 4 Land Rover og Range Rover Classic i den nye James Bond filmen. Helten som for tiden spilles av Daniel Craig, ender som regel opp med å være siste forsvarslinje mot all verdens infame rabagaster. Filmen har verdenspremiere den 2. april 2020, og det blir spennende å se om verdens minst hemmelige agent klarer å ratte Defender-en til seier. Finansavisen Motor reiser til Birmingham i april, for å prøve redskapen i terrenget.