BMW med flere ladbare nyheter

I likhet med sedanutgaven er 330e Touring xDrive en kraftig bil. Under panseret sitter en to-liters turboladet bensinmotor på 184 hestekrefter. Denne er koblet sammen med en elektrisk motor som jevnt yter 113 hk. Samlet effekt på disse to motorene er 252 hk, med et dreiemoment på 420 Nm.