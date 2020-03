Sveits forbyr større arrangementer - bilmessen i Geneve avlyst

Ovennevnte betyr at den store internasjonale motormessen i Geneve, Geneva International Motor Show, som offisielt er satt til å starte 5. mars, faller innenfor dette forbudet. Der samles store deler av industrien årlig for å vise sine nyeste kreasjoner, og er svært viktig for mange bilmerker. I fjor hadde messen 600.000 besøkende.