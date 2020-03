Nye detaljer om VWs første helektriske SUV: ID.4

Bilmessen i Genève ble avlyst grunnet coronaviruset, men produsentenes nyheter strømmer likevel til denne uken. Først ut var BMW med sitt nyeste i4-konsept. Et par minutter senere avslørte også Volkswagen – via en smittefri livestream på nett – detaljene rundt en ny og etterlengtet elbil: ID.4. Dette er konseptet som tidligere gikk under navnet «ID. CROZZ2».