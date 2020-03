Slapp ut dieseleksos for moro skyld – får gigantbot

For om lag fire år siden meldte de lokale helsemyndighetene i Davis County i delstaten Utah at de ville saksøke mennene som medvirker i TV-programmet, ifølge nettstedet jalopnik.com. Nå er det kjent at David «Heavy D» Sparks, Joshua Stuart, Keaton Hoskins, og David «Diesel Dave» Kiley er dømt til å betale over 850.000 dollar i bot for ugjerningene. Det tilsvarer i overkant av 8,1 millioner norske kroner. I tillegg åpner retten for at saksøkerne kan kreve sine saksomkostninger dekket. Disse beløper seg til om lag 1,2 millioner dollar eller ca. 11,5 millioner kroner. Om dommen blir stående vil de saksøkte dermed risikere å måtte punge ut med nesten 20 millioner kroner.