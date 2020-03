Lamborghini stenger fabrikken

Corona-viruset herjer og Italia er så langt det hardest rammede landet i Europa, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Over 12.000 mennesker er bekreftet smittet i Italia og over 1000 er bekreftet døde, melder BBC. Som en konsekvens av utbruddet stenger nå den italienske superbilprodusenten Lamborghini sin eneste fabrikk. Den ligger utenfor byen Bologna i Nord-Italia.