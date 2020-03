Youtube-kanaler for bilfolk

Kjent som the granddag of YouTube, Harry Metcalfe er for de fleste kjent som en legende i biljournalistikken. Han er egentlig bonde, og har en diger gård i England. Herfra startet han for drøye 20 år siden EVO Magazine, et av bilbransjens mest legendarisk bilblader, og finansiert med et rammelån på gårdens nye silo.