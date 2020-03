Polestar setter hjulene i gang

Polestar 2, vist i februar 2019, er ment å være en direkte konkurrent til Tesla Model 3, som er blitt populær i Norge. Polestar 2 markedsføres med en rekkevidde på inntil 470 kilometer fra et en batteripakke med kapasitet på 78 kWh. Bilen skal ifølge produsenten ha en motoreffekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm fra de to elektriske motorene. Polestar 2 har firehjulsdrift og skal klare 0 til 100 på 4,7 sekunder.