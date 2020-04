Ford Focus RS er død

Høyere skatter på CO2-utslipp i Europa og kostbar utvikling skal være årsaken til at Ford nå dropper en av sine aller råeste biler noen sinne. Ford Focus RS i sin utgåtte form hadde 350 hestekrefter og firehjulstrekk. Blant annet TopGear.com omtalte ryktene om at en ny Focus RS var på vei, muligens med opp mot 400 hestekrefter. Nå bekrefter Ford at dette ikke er tilfellet. Focus RS tas ut av modellprogrammet, noe som betyr at selve RS-navnet forsvinner inn i evigheten.