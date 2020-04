Land Rover lanserer to nye ladbare SUV-er

Det er flere interessante aspekter ved disse bilene, som er verdt å bemerke. Et viktig poeng er at Land Rover hevder har konstruert bilene med tanke på plass til det 15 kWh store batteriet fra start. Det betyr at batteriet er plassert på undersiden av bilen, ikke i bagasjerommet slik mange andre ladbare hybrider er utformet. Det betyr at bagasjerommet er liker stort i alle Evoque-modeller. Det samme gjelder for Discovery Sport.