Ford Mustang Mach-E blir forsinket

Ford Mustang Mach-e skulle dukket opp i år, men på grunn av corona-krisen dyttes nå leveringen av Fords nye elbil til begynnelsen av 2021. Ifølge bransjenettstedet Bilnytt.no, som først hadde saken om forsinkelsen, står over 4.000 nordmenn på venteliste. For å stå på listen må man betale et depositum på 5.000 kroner.