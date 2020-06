Mercedes-Benz og S-klassens inntog

Det har alltid vært noe spesielt med de store Mercedesene, og jo større de blir, jo viktigere er personene på innsiden. En diktator med respekt for seg selv rømmer inn i baksetet på en S-klasse. En kjendis ramler ut når bakdøren glir opp og rød løper slikker bakken. Og direktørenes store rumper tynger ned baksetene, på vei for å kjøre over småaksjonærenes tær.