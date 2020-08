Til kamp med amerikansk gamp

Det er noe herlig upretensiøst over måten Jeep med Fiat Chrysler i ryggen, møter Ford Bronco på. I reklamefilmen til Ford kjører Broncoen side om side med villhestene den har tatt navnet fra. Omtrent samtidig dukket det opp en video på nettet, der en Jeep Wrangler starter motoren med et brøl, tar rivstart og skremmer en hel bøling hester på flukt.

GJENNOMTREKK: Både Jeep Wrangler og Ford Bronco har mulighet for solid gjennomtrekk. Taket kan åpnes, og dørene hektes av på begge to. Foto: Fiat Chrysler Automobiles

Snart bønnhørt

Bilen du ser på bildene heter Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept. Akkurat det siste ordet der er det nok mange Jeep entusiaster som gjerne skulle vært foruten. Men pressemeldingen fra FCA gir et aldri så lite håp.

De skriver at forrige gang det sto en V8 under panseret, var i 1981. Modellen da het Jeep CJ, og den skal ha vært utstyrt med en maskin på fem liter som leverte 125 HK og 300 Nm. Ikke akkurat gnistrende ytelser fra en motor på den størrelsen, men denne gangen skal det være nok til å holde på territoriet. FCA skriver om trofaste fans som lenge har ønsket seg en Wrangler med V8, og at dette konseptet hinter om at de snart vil bli bønnhørt.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept Motor: 6,4L V8 Effekt: 450 hk / 610 Nm 0-100 km/t: 5,0 sek

NYKOMLING: Ford Bronco vil nok forsyne seg av beitemarker der Jepp Wrangler tidligere har regjert på egen hånd. Foto: Fiat Chrysler Automobiles

Raka rør

Foreløpig har Ford kommunisert at den største motoren i Bronco blir en V6 EcoBoost med doble turboer, og det er her Jeep setter inn støtet. Navnet Rubicon 392 henviser til 392 cubic inches. På norsk blir det en 6,4-liters V8, som skal levere 450 HK og 610 Nm. Toppfarten nevnes ikke spesifikt, men sprinten skal gå unna på mindre enn fem sekunder. Hvis det skulle være behov for å skremme omstreifende villhester, har Jeep fått egen knapp på dashbordet som åpne klaffer i eksosen og gir raka rør.

Jeep by på flere tall for å sette nykomlingen på plass. Der Ford Bronco med såkalt «Sasquatch» pakke kler felgene i 35-tommers offroad dekk, legger Jeep på to tommer til 37. Fjæring og hjuloppheng skal også være plukket fra øverste hylle. Så gjenstår det å se om Jeep gjør alvor av sakene, nå som de ikke råder grunnen alene lenger.