Fremtidig fristelse med fire ringer i grillen

I dag har Audi, og alle andre som har tenkt å overleve, SUV-er for enhver smak på programmet. Noen velger å gå veien via en slags pubertal endring, der fossil forbrenning gradvis erstattes av batteridrift. Hybrider fungerer, men bærer preg av å havne i et ingenmannsland midt mellom sentralfyring og utelukkende elektrisk drift. Vi liker rene elbiler her i landet, og e-tron greide å bli Norges mest solgte bil når Audi tok et digert jafs av ventelisten. På den digitale pressekonferansen trekkes Norge frem i den lille festtalen, før de drar duken av neste elektriske fristelse.