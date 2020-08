Porsche Taycan Cross Turismo utsettes

«Dette er ingen ulempe for oss. Vi optimaliserte planene for modellsyklusene», skal Porsche-direktør Oliver Blume ha fortalt under en pressekonferanse. Blume begrunner utsettelsen av Porsche Taycan Cross Turismo med at etterspørselen etter den vanlige Taycan er såpass god, at det ikke var behov for nok en modell riktig ennå.