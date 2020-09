Mercedes-Benz lanserer ny S-Klasse

BUSINESS: Baksetet byr på businessklasse, et viktig moment for blant annet det kinesiske markedet. Foto: Mercedes-Benz

Ifølge en oversikt fra JATO Dynamics solgte Mercedes flere S-Klasse enn BMW 7-serie og Audi A8 i første halvdel av 2020. Men samtlige ble slått av Tesla Modell S.

Selv om salgsprognosene for samtlige bilmerker forsvant like fort som pandemien spredde seg, kunne Tesla notere 8.600 solgte Modell S i USA, mot 4.183 Mercedes S. I analyser av spørreundersøkelser foretatt av JATO Dynamics, kom det frem at mange kunder anså Tesla for å lede an den teknologiske utviklingen i dette segmentet.

Ikon

MINDRE RADIUS: Med styring på bakakselen skal svingradiusen kunne reduseres med opp til to meter. Foto: Mercedes-Benz

Under presentasjonen av neste generasjon S-Klasse som får modellnummer V223, uttalte administrerende direktør i selskapet Ola Källenius at «S-Klasse er merkets ikon. Det er verdens mest solgte luksus-sedan, og med nyeste generasjon vil vi kunne tilby mer innovasjon, sikkerhet, komfort og kvalitet enn noen gang før.»

Det er tydelig at de sikter mot å gjenerobre plassen som teknologileder, med introduksjon av 50 forskjellige elektroniske systemer.

Lys, kamera, action

3D: Mercedes lover enda bedre grafikk i instrumentpanelet, med ekte 3D-effekt uten å måtte ha på de litt slitsomme brillene fra kinosalen. Foto: Mercedes-Benz

For den som gjerne trykker på «Velg alle» i listen over tilleggsutstyr, skal Mercedes S-Klasse kunne by på tett oppfølging av folk ombord. Kamera i taket overvåker ifølge produsenten hva du holder på med, og analyserer hvordan du beveger deg. Hvis du strekker ut armen mot en kontroll, skal den skjønne hva du har tenkt å trykke på, og by frem de mest aktuelle alternativene. Dersom det oppdager et barn som ikke er spent fast, varsles føreren om potensiell fare før turen starter.

Med den store pakken for stemningslys, eller «ambient light», kan førerassistentsystemene varsle mer effektivt, ved å blinke oransje eller rødt fra forskjellige vinkler. Og skulle ulykken først være ute, beskriver Mercedes hvordan bilen kan heves opp på fjæringen like før sammenstøtet, slik at kreftene rettes ned mot strukturen i gulvet.

Head-up display er velkjent, men i nye S-Klasse skal den bli mer aktiv, og vise veien ved å projisere retningspiler ned på veibanen. Systemet skal også kunne sanke informasjon fra andre biler lengre frem på veien, og vise symboler for veiarbeid eller dyr i veibanen.

Blindsonevarsling har visstnok også blitt utvidet til å gjelde syklister som passerer når bilen står parkert. Dersom du er i ferd med å åpne døren i det en person skal sykle forbi, vil døren blinke rødt.

Sosiale medier

Nyere telefoner kan låses opp ved å holde de foran riktig ansikt, og Mercedes melder at den samme teknologien nå vil benyttes for å gjøre sjåførbytte enklere. Kamera og fingeravtrykkslesere skal gjenkjenne hvem som griper rattet, og justere setet, aircondition, navigasjon, musikk, massasje og en rekke andre parametre i henhold til hver persons preferanse. Ti forskjellige massasjeprogram formidles gjennom setene av fire dedikerte motorer, og det kan sikkert være fristende å løse opp litt stressknuter langs motorveien.

ØVER: For å teste ut førerassistentsystemene benyttes heldigvis dukker fremfor levende mennesker. Her øver bilen seg på nødbrems. Foto: Mercedes-Benz

Noen vil kanskje benytte anledningen til å gå gjennom innboksen eller sosiale medier også. FNs økonomiske kommisjon for Europa har jobbet med å få på plass juridiske rammer for autonome kjøretøy, og melder at det vil bli mulig å benytte systemer på nivå tre innenfor EU fra første januar 2021.

Dette er et av områdene der Mercedes ser for seg at de kan vinne tilbake kunder fra Tesla. Systemet Tesla kaller Autopilot klassifiseres som nivå to, noe som betyr at føreren av bilen når som helst må være klar til å ta over styringen. Mercedes introduserer nyeste versjon av Drive Pilot, som skal ha funksjonalitet på nivå tre. I pressemeldingen fra Mercedes, beskrives det hvordan bilen selv vil kunne følge køen på motorveier med fysisk midtdeler, og at sjåføren kan konsentrere seg om andre aktiviteter.

LANGE LINJER: Betegnelsen «S» ble første gang tatt i bruk i 1972, men historikken strekker seg selvsagt mye lenger tilbake. Foto: Mercedes-Benz

Ekstra lang

Mercedes S-Klasse er en lang bil, og ifølge tall fra produsenten valgte ni av ti kunder den lengste versjonen av forrige generasjon. Ved hjelp av styring på bakakselen, skal svingradiusen kunne reduseres med opp til to meter.

Utvendig er det ikke noen designmessig revolusjon, det er mer som å se den forrige utgaven skåret ut av et såpestykke og brukt et par ganger i dusjen.

Innvendig kan Mercedes fortelle at de har kjørt skinnet i setene gjennomen maskin med 16.000 nåler for å lage alle hullene. Varme og ventilasjonssystemet er selvsagt så intelligent at det snart må ha eget pass, og det aller meste kan styres fra telefonen. En plugg-inn-hybrid utgave blir nok populær her i landet, med elektrisk rekkevidde på opp til 100 kilometer. Det skal i hvert fall ikke mangle på teknologi i kampen mot Tesla, men det gjenstår å se hvordan alt fungerer på veien. Finansavisen Motor kommer tilbake med inntrykk fra testkjøring litt senere i høst.