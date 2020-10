BMW med ny morobil

Fordi 128ti ikke har firehjulsdrift, slik M135i xDrive har, er bilen hele 80 kilo lettere. Den kommer med en åttetrinnsautomat som standard og får i tillegg en Torsen differensialbrems for bedre grep. En manuell girkasse står dessverre ikke på menyen – visstnok fordi kundene ikke ønsker dette. Trøsten er at bilen kommer med et såkalt Performance Control-system som bremser det innerste hjulet i en sving, slik at bilen skal takle harde svinger.