Designikonet Ford Electra

SKARP DESIGN: 1959 markerte en kraftig designendring for hele GM, og Buick fikk de rakeste linjene i historien på sin Electra 225 Convertible.

SKARP DESIGN: 1959 markerte en kraftig designendring for hele GM, og Buick fikk de rakeste linjene i historien på sin Electra 225 Convertible. Foto: Ivar Engerud

1950-tallet var en helt særegen tidsepoke i amerikansk bildesign. Lange akselavstander, store motorer, tonnevis med krom og halefinner som strakte seg mot stjernene var noen av elementene som definerte tidsånden.

Vendepunktet

Hvert år markerte et nytt knepp opp på skalaen alle veier. Mens USA hadde sine rom- og rustningskappløp med Sovjetunionen, hadde de amerikanske bilprodusentene sitt eget romfartsinspirerte rustningskappløp seg imellom mens kalenderen tikket mot et nytt tiår.

1959 ble i så måte selve vendepunktet. Designelementene hadde nådd slike dimensjoner at mange mente de for lengst begynte å bli parodier på seg selv. 1960-tallet måtte definere en ny tidsalder, men først måtte GM gå ut av 1950-tallet med finnene til topps.

FASCINERENDE DETALJRIKDOM: Detaljrikdommen og kromelementene er fascinerende, selv når du bare tar et lite utsnitt av den mektige bilen. Foto: Ivar Engerud

Verden generelt, og USA helt spesielt, var midt inne i Jet-alderen. Den inspirerte bilindustrien på en måte vi aldri har sett, hverken før eller siden. Stjerner, vinger og raketter var elementer som ble tatt inn i designspråket. Det var en kombinasjon som noen synes er kunst, mens andre får frysninger når de ser en 1959-modell. Ingen annen årgang i bilhistorien skaper diskusjoner som den.

Nye modeller, nye navn

Chrysler hadde satt en ny dagsorden med sin «New Look» i 1957, så det hastet for både Ford og GM å komme i takt med tidsånden for et nytt tiår.

Til 1959 ble det designet en helt ny bil. Lengre, lavere og bredere har alltid vært designernes svar når utfordringen har vært å skape større lidenskap og kjøpelyst blant publikum. Nå var lengden og bredden mildt sagt ganske imponerende allerede på 1958-modellene, men høyden ble senket vesentlig for å skape helt nye proporsjoner.

For virkelig å markere skiftet, ble også alle modellnavnene endret. Borte var Roadmaster, Special, Super og Century. Nå var det LeSabre, Invicta og toppmodellen Electra som gjaldt. Året ble stående igjen som en helt egenartet årgang designmessig også for Buick. Allerede i 1960 ble hele designen tatt noe ned, og i 1961 var finnene fullstendig borte.