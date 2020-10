Det skulle kanskje være grunn til å tro at biler med de upopulære fargene taper seg mer i verdi enn dem med «normale» farger. Dette er imidlertid ikke gitt, ifølge undersøkelsen. Den peker på at det er betydelig færre biler med de sjeldne fargene, og at de derfor taper seg tregere enn biler i hvitt, grått og sort, som har et mer gjennomsnittlig verdifall.