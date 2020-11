Nå ser det imidlertid ut til at Jaguar Land Rover har fått opp dampen. Finansavisen har tidligere omtalt lanseringen av ansiktsløftede Range Rover Velar og Jaguar F-Pace, som bygger på samme plattform. Begge disse fås som ladbare hybrider, til glede for norske leasingkunder. Med en systemeffekt på hele 404 hestekrefter og firehjulsdrift, ser det lysere ut for salget i Norge.