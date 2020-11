Dette er BMWs splitter nye elbil

Grillen er ikke lenger en grill, men et digitalt panel der alle kamera, radarer og sensorer bor. Påfylling av spylevæske skal foregå via BMW-logoen på panseret, som det visstnok ikke skal være behov for å åpne i det hele tatt. Bilen skal være klargjort for kommunikasjon via 5G nettet, noe som skal gjøre førerassistentsystemer og automatisk parkering mer smidig.Miljøet har også fått et punkt på sjekklisten, med skinninteriører garvet ved hjelp av ekstrakter fra olivenblad, og resirkulert plast i tepper og dørsider. Taket er av glass, visstnok det største de noen gang har montert, og dempes automatisk ved behov.