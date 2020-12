Nå blir denne elektrisk... men prisen er skyhøy

Kun 50 biler skal produseres, ifølge pressemeldingen fra selskapet. Her trekkes det frem at kundene har etterspurt en elektrisk utgave av den klassiske firehjulstrekkeren, og som et resultat skal det bygges to forskellige utgaver. Den ene er en såkalt «Town»-versjon, for mer urban kjøring. Her skal baksetene og komfort prioriteres, og denne utgaven skal også fås i lang versjon, slik den originale LSE-versjonen ble levert fra 1992.