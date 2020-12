Ny Jeep med nesten 500 hestekrefter

I et intervju med Automotive News sier markedssjef i Jeep Scott Tallon at de har jobbet med dette i lang tid, og det bare er tilfeldigheter som gjør at bilene lanseres samtidig. Uansett er det tøffe saker Jeep stiller med i konkurransen om kundene. Det er nesten 40 år siden det var mulig å bestille en Wrangler med V8 fra fabrikk. CJ kom i 1981, en nokså moderat sak med 125 hk og 300 Nm. Denne gangen har de vært og hentet ut betydelig kvassere redskap fra lagerhyllene. Jeep skriver at Wrangler Rubicon 392 skal leveres med en 6,4 liters V8 på 470 hestekrefter og 637 Nm. Det er verdt å merke seg at nevnte Ford Bronco foreløpig kun blir tilgjengelig med V6. Amerikanerne har for vane å måle i miles fremfor meter, og oppgir 0-60 miles per hour skal være klarert på 4,5 sekunder. Det blir omtrent 0-96 km/t, men indikerer at det flytter seg temmelig bra til å være en såpass solid rugg.