Ny og voldsomt dyr Jaguar-SUV

Jaguar F-Pace har tidligere fått kritikk for å ha et for lite påkostet interiør. Det kan se ut som at Jaguar har tatt til seg kritikken, for interiøret har fått seg et betydelig løft. Utvendig kjennes SVR-modellen igjen ved blant annet å ha store luftinntak og digre felger. Innvendig er bilen også oppdatert med det såkalte Pivi Pro-infotainmentsystemet som er nytt.