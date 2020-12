Nytt elbilkonsept fra Mini

Avhengig av valgt Mini-pollett er det meningen at bilens systemer for lys, lyd og lukt skal skape de rette vibrasjonene i en travel hverdag. Sofaen bakerst har de kalt «cosy corner», og der skal det være mulig å få være litt i fred med egne tanker. I taket har de tegnet inn en stoffkledd bue, med mulighet for å vise bilder av skog og mark. Sammen med tilrettelagt duft og lyd av hvalsang bør det kunne gi rom for dyp introspektiv analyse. Dersom en ønsker å være litt sosial, går det visstnok an å løfte opp frontruten, noe som gir ekvipasjen et visst preg av pølsebod. BMW omtaler det som «street balcony», og det blir vel omtrent balkong på gata. Bilen har bare en skyvedør, for å underbygge inntrykket av rullende hybel.