Bruktbilsalg og gevinst er to ord som svært sjeldent hører sammen, og for de aller fleste er bruktbilsalg et tapsprosjekt. Verkstedregninger, drivstoff og forsikring blir ofte dyrt i lengden, og verditapet øker hvert eneste år i mange år. Det hindrer uansett ikke nordmenn i å bytte bil ofte.

Eierskifte på bruktbil har fått seg et oppsving i 2020 og bare i november skiftet 42.100 biler hender, en økning på 12,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Fra januar til november har 484.271 biler fått nytt navn i vognkortet. Det tilsvarer en økning på 9,5 prosent, sammenlignet med 2019, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

De aller fleste biler taper seg i verdi, men slett ikke alle. Hvilke biler bør du investere i, og er det egentlig dyrt når en Ferrari F40 koster 12,5 millioner kroner? Det diskuteres i den nyeste episoden av Finansavisens Mil etter Mil - en podcast om bil.

Hør ukas episode av Mil etter mil - en podcast om bil her:

– Er det noe poeng å kjøpe bil for å håpe på verdistigning i fremtiden?, spør bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Ja, svarer umiddelbart medprogramleder og Finansavisen Motor-journalist Håkon Sæbø.

Finansavisen Motor skrev i november om en Ferrari F40 som er til salgs hos Bentley Oslo for 12,5 millioner kroner. Det er en svært sjelden italiensk variant som kun ble bygget i 1.311 eksemplarer fra 1987 til 1992. Prisen kan virke stiv for en 28 år gammel bil, men er den egentlig det?

– Jeg tror ikke 12,5 millioner kroner for en sånn bil er så dumt. Det lages nesten ikke sånne biler lengre, sier Sæbø.

Finansavisens Motor-journalist legger til at det å selge bruktbil med gevinst ikke er for alle og enhver og kommer i episoden med en rekke tips for hva man må huske på.

Hør forrige ukes episode - årets biltester i Finansavisen Motor her: