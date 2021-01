Ny norsk hyperbil

Eksportprisen starter på 6,2 millioner kroner. Inklusive merverdiavgiften blir prisen minst 7.750.000 kroner. Samtlige kunder får et introduksjonskurs på bane, der de norske ingeniørene gjør deg kjent med bilen. Verdens superbil- og hyperbil-kunder er målmarkedet.

– Drømmen er å levere en bil til en kunde i Norge, men i første omgang satser vi på eksport. Vi bruker kun eksportpriser fordi avgiftene varierer, sier prosjektleder Radni Molhampour.

Verdens bilpresse er på. Nettsteder som TopGear, PistonHeads, DriveTribe, CarThrottle, Motor1, HiConsumption, AutoEvolution og Car and Driver skryter av monsteret fra Norge.

GPS-justering av effekten

I løpet av de to siste årene har norske Zyrus Engineering, utviklet gategodkjente LP1200 Strada. Som modellbetegnelsen røper, er opptil 1.200 hestekrefter tilgjengelig, takket være en skreddersydd twin-turbo på V10-motoren, som har et slagvolum på 5,2 liter. På offentlig vei må du riktignok nøye deg med 900 HK, som er det bilen er typegodkjent for.

– Vi har lagt inn GPS-koordinasjon rundt hver bane. På landeveien har bilen 900 HK, men når du kjører inn på en bane, kan du taste inn en personlig kode og motorens effekt justeres opp til 1.200 HK. Når du er ferdig og forlater banen, justeres effekten ned igjen, sier Molhampour.

Landeveisbilen er basert på LP1200 som vant norgesmesterskapet av GT+ i fjor. All modifiseringen og designen er det den mildt sagt modige gjengen i Nannestad som står for.

OMBYGD: Zyrus prøver ikke å skjule opphavet, som er en Lamborghini Huracán LP 640-4. Foto: Zyrus Engineering

Amputert lansering

I januar 2020 gjestet Zyrus Engineering Yas Marina i Abu Dhabi og Dubai Autodrome, der blant andre den velkjente bloggeren Shmee150, som egentlig heter Tim Burton, lot seg fascinere og imponere av kreftene, detaljfetisjismen og kjøreegenskapene. Flere opptredener på bilfestivaler i Storbritannia, Japan og USA var planlagt utover våren og sommeren i fjor.

–Vi hadde leid banetid på Silverstone og rigget opp bilen for interesserte kunder fra Saudi Arabia og Kuwait. Men samme dag som kundene skulle komme og prøve bilen i april i fjor, ble det erklært «lock down» i Storbritannia på grunn av pandemien, minnes Molhampour.

Det virket heller ikke som om markedet forsto at Zyrus ville bygge mer enn hardcore banebiler. Følgelig ble det ikke solgt en eneste bil i fjor, men det stogger ikke pågangslysten.

– Promoteringen i Abu Dhabi og Dubai var i grunn vellykket, men det var ingen som var interessert i en løpsbil. De vil ha landeveisbiler der nede, og de skjønte ikke helt at vi bygger det også, sier Radni Molhampour.

Eksemplaret vi så i fjor het Zyrus LP1200, internt kalt V1 – versjon nr. 1. Det var prototypen for nye LP1200 Strada, som internt kalles V2, derfor er betegnelsen skrevet på hekkspoileren.

Den nye landeveisutgaven LP1200 Strada er basert på Lamborghini Huracán LP 640-4, men bilen er adskillig ombygd med hele 600 nye komponenter. Egenvekten er 1.427 kilo. Marktrykket ved 200 km/t er 2.010 kilo. Det første eksemplaret av gategodkjente LP1200 Strada, bygges i disse dager og ventes å stå ferdig i september i år. Samtidig videreutvikles V1, som er basert Super Trofeo LP 640-2, som en bane- og demobil. Den kalles nå LP1200 R.

ÅRETS SPOILER: Hekkspoileren som er integrert i karosseriet er den største vi har sett på en landeveisbil. Ved 200 km/t bidrar aerodynamikken til et marktrykk på hele 2.010 kilo – adskillig mer enn bilen veier. Foto: Zyrus Engineering

Fikk kjeft på «Ringen»

Det er ikke bare bare å utvikle en hyperbil. Spesielt om du er en ukjent aktør fra lille Norge,med ytterst begrensede midler, sammenlignet med de store bilprodusentene. Zyrus Engineering har utført 6.000 kilometer med testing på Spa, Nürburgring og Rudskogen, samt nevnte Dubai Autodrome og Yas Marina, derbritiske Oliver Webb stilte som testfører. Til vanlig er norske Fredrik Sørlie sjåfør. Nordmannen satte en rundetid på 6 minutter og 48 sekunder på «Ringen» på en vanlig banedag. Da ble det bråk.

– I november hadde Mercedes med seg fem biler og 30 ingeniører da de satte ny bestetid for produksjonsbiler på Nordschleife, med AMG GT Black Series og tiden 6:43,61. De stengte banen i to hele dager for å sette rekord. Vi måtte nøye oss med en «track day».

– Tiden vår på 6:48,42 ble satt med trafikk på banen. Vi passerte 12 biler på én runde. Det er jo ikke ideelt, men det gir gode prognoser for 2021. Og vi fikk kjeft av Nürburgring fordi vi kjørte så fort på en «track day». Heldigvis fikk vi gjort en deal, som går ut på at vi skal få teste bilen på en såkalt «spot» til en redusert pris, altså få kjøre når det blir en ledig stund, mot å love at vi ikke grisekjører igjen på en åpen banedag, forteller Radni Molhampour.

Til Spa til høsten

I september håper Zyrus å få testet bilen skikkelig både på Nürburgring Nordschleife og Spa Francorchamps. I fjor satte Pagani uoffisiell bestetid for serieproduserte biler på Spa, med en Huayra BC Roadster og tiden 2:23,08. Zyrus hevder at de allerede har klart runden på 2 minutter og 20 sekunder.

Målet er å bygge 24 eksemplarer av LP1200, hvorav halvparten godkjennes for bruk på offentlig vei.