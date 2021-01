Tilbakekaller 56.000 norgesfavoritter etter elektronikktrøbbel

Golf 8 er den nyeste varianten av norgesfavoritten fra Volkswagen. Den ble lansert på tampen av 2019 og rullet ut til de første kundene i starten av fjoråret, noe senere enn planlagt. Utrullingen ble utsatt på grunn av software-problemer, og nå har Volkswagen igjen problemer med elektronikken på den åttende generasjonen av Golf.

Bilkonsernet fra Wolfsburg trekker tilbake 56.000 Golf 8 for å reparere problemer som påvirker infotainment-systemet og ryggekameraet, ifølge en melding fra selskapet tirsdag.

En talsmann fra Volkswagen påpeker at tilbakekallelsen ikke er obligatorisk men «et frivillig service-tiltak». Aksjen fikk seg en dupp i løpet av intradag tirsdag, men stengte til rundt samme nivå som ved åpning på 165,7 euro. Tirsdag er aksjen opp 0,78 prosent til 167,0 euro.

Fortsatt populær

Til tross for inntoget av en rekke elektriske biler, nye modeller og merker i 2020, holdt Golf stand som det femte mest solgte bilmodellen i fjor med 5.068 enheter her hjemme. Kun Audis e-tron var bedre med 9.277 enheter. Volkswagen ble likevel det mest kjøpte bilmerke i Norge for ellevte året på rad.

På verdensbasis ble det en sterk avslutning på 2020, til tross for at salget sett under ett falt med 15 prosent. I fjorårets siste måned steg salget med 19,5 prosent i Vest-Europa og 14,7 prosent i Nord-Amerika.

Salgstallene for Golf blir spennende å følge i år ettersom produksjonen av e-Golf offisielt ble avsluttet lille juleaften. ID.3 skal ta over stafettpinnen, og Volkswagen skiller dermed ut den helelektriske satsningen til ID-serien. I Europa kapret uansett Golf tronen som mest solgte bil i 2020 med 312.000 solgte biler.