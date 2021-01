Kulda har for alvor satt inn og mange bileiere er ikke spesielt begeistret for det Jokke og Valentinerne omtaler som «den kalde fine tida». Det er en rekke ting det er viktig å passe på når gradestokken kryper under null. Plutselig står man med dørhåndtaket avrevet i hånda på grunn av frosne dører, småkjøring skal man være forsiktig med og å vaske bilen i minusgrader er ikke å anbefale.

For elbileiere byr også vinteren på flere utfordringer med kortere rekkevidde på grunn av kulden, og at varmeapparater som trekker mye strøm må benyttes langt hyppigere enn i sommerhalvåret. Skulle du befinne deg i en hybridbil og møter en sjåfør med flatt batteri er det heller ingen god idé å dra frem startkablene, fordi man kun kan få strøm og ikke gi strøm når man kjører en hybrid, ifølge bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

Hvordan skal du egentlig ta vare på bilen i kulden? Og hva er egentlig en «unik bil» på Finn.no? Det diskuteres i Finansavisens Mil etter Mil - en podcast om bil denne uken.

Gutta i studio trekker frem flere tips når du skal ut å kjøre elbil i kulda, men har én klar oppfordring.

– Dette er ikke akkurat noe nytt, og de som har elbil vil snøfte tungt når de hører dette, men det å huske at elbiler generelt ikke er glad i kulde er et godt råd. Det går både til de som har elbil og de som vurderer å kjøpe en, sier medprogramleder og Finansavisen Motor-journalist Håkon Sæbø.

– Ja, det er et godt råd, sier Mørch Larsen anerkjennende.

I tillegg har Mørch Larsen funnet et knippe funn på Finn.no, og denne uken er det bilannonser med såkalt «unik bil» i annonseteksten som er satt under lupen.

– Det er greit at Ferrarier og Lamborghinier er unike, men Audi A2 er ikke unik. Det har gått inflasjon i bruken av ordet «unik» og det må slutte, sier bileksperten frustrert.

Flere «unike» biler og andre tips og triks i kulda kan du høre om i ukens episode av Mil etter mil.

