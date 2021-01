2020 ble et elendig år for nybilsalget i Europa

Det totale salget av nye personbiler i Europa sank med 24,5 prosent i 2020, til 10,8 millioner nye biler. Avslutningen på fjoråret ble også dårlig med en nedgang i salget på 3,7 prosent, til 1,21 millioner biler, ifølge ferske tall fra European Automobile Manufacturers Association (ACEA) tirsdag.

I de fire største europeiske bilmarkedene var utviklingen vidt forskjellig i desember. I Italia og Frankrike raste salget med henholdsvis 14,9 og 11,8 prosent. Tysklands tall var langt hyggeligere lesning og nybilsalget økte med 9,9 prosent. I Spania var det flat utvikling.

2020 ble dermed året da salget av nye biler falt mest i EU siden ACEA begynte sine målinger i 1991. Alle de 27 EU-landene så et tosifret prosentvis fall i nybilsalget og av de fire største markedene ble Spania hardest rammet, med en salgsnedgang på 32,3 prosent i 2020. I Italia ble nybilsalget redusert med 27,9 prosent, i Frankrike falt det 25,5 prosent, mens Tyskland klarte seg best av de store med et fall på «kun» 19,1 prosent.

SALG: ACEAs oversikt over nybilsalget i EU for 2020 hvor de 27 medlemslandene er inkludert i statistikken. Foto: ACEA

I Europa sett under ett, som også inkluderer Island, Norge, Sveits og Storbritannia (ikke med fra 2021-målingene), var det Volkswagen-gruppen som solgte flest nye biler med 3,0 millioner enheter. Det er 21,7 prosent færre nye biler enn i 2019. PSA Group kapret andreplassen med 1,72 millioner biler, ned 30,3 prosent, mens Renault Group tar den siste pallplassen med 1,23 millioner biler, ned 25,7 prosent fra 2019.