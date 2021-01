Mange sjåfører ønsker å ha det litt ekstra moro bak rattet og da finnes det lite som er morsommere enn en motorsterk bensinbil istedenfor en el-, hybrid- eller dieselbil. De fleste er uansett bundet av et budsjett, så hva kan man kjøpe når lommeboka legger føringer og må man til Tyskland for å finne det virkelig fristende utvalget?

I denne ukens episode har gutta i studio fått et innspill på Facebook-siden til Finansavisen Motor om å finne biler med følgende krav: bensin, manuell girkasse, bakhjulstrekk, sedan eller stasjonsvogn, over 200 hestekrefter og at den er nyere enn fra 2005. Det har også tikket inn enda en forespørsel på Instagram med kravene: bensinmotor, minst 300 hestekrefter, relativt brukssikker og som koster under 400.000.

Bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen og medprogramleder og Finansavisen Motor-journalist Håkon Sæbø tar utfordringene på strak arm og snakker om morsomme biler med bensinmotor i Finansavisens Mil etter Mil - en podcast om bil denne uken.

Hør ukas episode av Mil etter mil - en podcast om bil her:

– Jeg har gått inn på Finn.no og lett etter biler med de spesifikasjonene som leseren fra Facebook har sendt inn, og det er bare BMWer, sier Sæbø.

Motor-journalisten legger til at hvis man firer litt på kravene dukker det opp langt mer å velge imellom, for eksempel hvis man kan leve med en coupè-utgave.

– Her er det lite å hente i Norge. Hvis du skal ha en sånn bil så bør du benytte deg av det nye regelverket og hente en i Tyskland, mener Mørch Larsen.

Med listen til Instagram-innsenderen er det langt mer å velge i, blant annet en fin Golf R eller en Mercedes E55 AMG fra 2004.

Frustrasjon i sikte

En frustrert leser har kommentert på Facebook at det ikke er vits å kjøpe denne typen biler, siden de vil bli forbudt å kjøre.

– Jeg tror ikke det blir ulovlig. Du vil få de fanatiske greiene i Oslo, men jeg ser ikke for meg hvorfor de skal gidde ellers. Dette er grunnen til at folk hater elbiler, nettopp fordi mange liker bensin- og dieselbiler, og implisitt så sier man at du ikke kan ha det lengre, påpeker Mørch Larsen.

Motor-gutta diskuterer også mange andre morsomme biler med bensinmotor som du kan høre om i ukens episode av Mil etter mil.



Hør forrige ukes episode – kulde- og batterisjokk her: