Ny Nissan på vei, men denne gangen kun som hybrid

Det minste motoralternativet er en 1,3-liter på 140 hestekrefter. Denne er koblet til en manuell girkasse, i likhet med motoren på 158 hestekrefter. Men den «store» kan også fås med firehjulsdrift og en trinnløs automatkasse, for de som ønsker å utsette seg for det. Nissan hevder imidlertid at girkassen nå skal føles mer som en konvensjonell automat, og ikke la turtallet fly i været, slik kontinuerlig variable girkasser er kjent for.