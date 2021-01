Direkte kontroll

I fjor viste Lexus frem konseptbilen LF-30, som en indikasjon på merkets overgang til å produsere elbiler. Konseptet har en temmelig spennende design, med digre måkevingedører som åpner hele siden på bilen. Kanskje enda mer iøynefallende er fronten, der det som var signaturgrillen til Lexus nå ser ut til å ha fått seg en på trynet.

Den digre underleppa har svulmet opp, og lyser blått ved hjelp av LED-lys. Det hele ser heldigvis bedre ut på avstand, og konsept blir jo som regel slipt ned til noe mer salgbart mellom motorshow og forhandler.

Språklig omkjøring

Nå har Lexus lansert Direct4, som ifølge dem passer sammen med konseptet og visjonen om en elektrisk fremtid. Prinsippet skal være at bilen fordeler både dreiemomentet og bremsekraft til alle fire hjul. Kanskje ikke så revolusjonerende, men de påstår at det automatisk skal justere balansen mellom for – og bakhjulstrekk, samt tilpasse kjøreforholdene til sjåførens intensjoner.

Helt hvordan bilen skal justere kjøreforholdene virker litt uklart, men det kan hende meningen tok en omkjøring på veien fra den japanske til den norske pressemeldingen. Uansett skal resultatet være at bilen får det de beskriver som best mulig holdning gjennom svingen.

Lexus LF-30 Motor: 2 elmotorer Effekt: 400 kW / 700 Nm 0-100 km/t: 3,8 sek Toppfart: 200 km/t Batteri: 110 kWh Rekkevidde: 500 km WLTP Maks ladespenning: 150 kW

Begeistring

Sjefsingeniør i Lexus Elctrified, Tahashi Watanabe, kjører en kort videopresentasjon, og viser et videoklipp der systemet testes på bane. To personer som med stor sannsynlighet jobber for Lexus trykker på en del knapper inni testbilen. De gir uttrykk for stor begeistring, samt overraskelse over at de sitter i den samme bilen som de gjorde for noen øyeblikk siden, etter å ha justert parametrene i systemet.

Det er sikkert velfungerende, og akkurat så trygt som en forventer fra et Toyota produkt, men det er vanskelig å si noe om uten å kjøre selv. Det som er sikkert er at Lexus tydeligvis sikter mot en fremtid som elbilprodusent.