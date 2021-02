Audi e-tron GT under 900.000

Siden Porsche og Audi deler på godene har begge 800 volts teknologi, og batteripakken er bygd over samme lest. Audi opplyser at det består av 396 celler, fordelt på 33 moduler. Brutto kapasitet skal være 93 kWh, med 85 kWh tilgjengelig netto. Interessant nok skriver Audi at 11 kW lading via vekselstrøm blir standard, men at 22 kW vil bli tilgjengelig kort tid etter lansering.