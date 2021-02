Ny Snobbe-Mercedes på vei

Nå er det kommet en ny versjon av Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet og Coupé, hvor mye av det fra faceliftutgaven av sedan- og stasjonsvognutgaven fraktes over. Blant annet en fiffig funksjon hvor føreren og passasjeren foran ikke behøver å jobbe særlig hardt for å finne seg en deilig sitteposisjon: Ved å legge inn kroppshøyden i infotainmentsystemet, beveger setet seg automatisk i en stilling som generelt passer for noen i den angitte høyden. Da behøves det bare finjusteringer for å bli fullkomment.