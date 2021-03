Ny elbil fra Volvo

Det er jo en plan som forhandlernettverket kanskje ikke setter like stor pris på, men Green forteller at de har snakket med 3.000 forhandlere, og alle syntes det hørtes ut som en god ide. Modellen de ser for seg, er ifølge Green at selve salget skal foregå digitalt, men at alle former for henvendelser der kundene kjenner behov for å komme i kontakt med noen skal håndteres av forhandlerne. De nevner ikke noe om nedbygging. Prismessig vil de heller ikke fortelle noe, og heller ikke indikere om C40 ligger høyere eller lavere enn XC40.