Porsche Taycan 4 Cross Turismo: Så mye koster Porsches elektriske stasjonsvogn i «billigversjon»

Til glede for elbilsultne nordmenn er det imidlertid ikke bare firehjulsdrift som er å finne blant den nye Porschens standardutstyr. Også luftfjæring med justerbar høyde fås med på kjøpet, i tillegg til et eget kjøreprogram for grus og «lett offroad-kjøring» – det man på norsk kan kalle kjerreveier.