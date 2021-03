I 1994 forsøkte Harley-Davidson å merkevarebeskytte motorlyden. Nå er det noe helt annet som skjer

Akkurat som elbiler, har Harley-Davidson LiveWire et lithium-ion-batteri. Kapasiteten skal være på 15,5 kWh, og kunne lades via både kabel og regenerering under bremsing. Men til forskjell fra en bil, står batteriet til LiveWire montert på høykant. Det er plassert oppå elmotoren, og kapslet inn i kjøleribber. Bilprodusenter legger batteriet så lavt som mulig i gulvet, for å hindre at bilen lener seg utover i svingene. En motorsykkel er derimot avhengig av god balanse som gjør det lett å lene den innover i svingen, derfor fungerer det godt med batteriet i senter av rammen.