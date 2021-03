– Det er en sammenslåing til over 500 milliarder kroner

I oktober 2019 starter prosessen med å slå sammen de to gruppene av bilprodusenter, FCA og PSA, og i midten av januar ble sammenslåingen godkjent av begge styrene og det europeiske konkurransetilsynet. Det nye selskapet, Stellantis, eies 50/50 av de to selskapene og PSA-sjefen Carlos Taveres har tatt over som adm. direktør Stellantis.

Den nye bilgiganten forventer å produsere rundt åtte millioner biler i året og levere en omsetning på 150 milliarder pund, ca. 1.775 mrd. norske kroner. Det gjør Stellantis til verdens fjerde største bilprodusent.

Stellantis vil ha et bredt merke- og modellutvalg. Totalt inngår 14 merker i porteføljen: Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall/ Opel, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Dodge, Jeep, Chrysler, Ram og Abarth.

Sammenslåingen er franskmenn og italienere i skjønn forening, men hva har det egentlig å si for selskapets 14 bilmerker? Mil etter mil-gutta løser opp i floken.

Hør ukens episode – Stellantis i sikte:

– Sammenslåingen er verdsatt til 50 milliarder euro, rundt 511 milliarder kroner, sier medprogramleder og Finansavisen Motor-journalist Hеkon Sæbø.

– Det er jo rundt 4 aksjer i Tesla, følger bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen opp med, noe spøkefullt.

Det er mange merker å forholde seg til i Stellantis-porteføljen og flere av merkene har også undermerker, som Fiat og Fiat Professional.

– Det er typisk denne gruppen her, det er alltid sånne merker i merket, sier Mørch Larsen.

Hele den innviklede historien med ulike eiere og ulike interesser kan du høre i denne ukens episode av Mil etter mil - en podcast om bil.

Hør forrige ukes episode – Tyskerne kommer: