Nå vises elbilen BMW i4 – en skikkelig Tesla Model 3-konkurrent

På nye i4 lover BMW et helt eget oppsett for dempersystemet, som visstnok reduserer den typiske bevegelsen hvor man gjerne opplever at bilen «setter seg» under kraftig akselerasjon. Sammen med det selskapet beskriver som et nyutviklet antispinnsystem, som ifølge tyskerne jobber lynraskt og presist, sørger dempersystemet for maksimalt grep og stabilitet når sjåføren «gir gass».