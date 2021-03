Den norske bilparken er i endring og de senere årene har det vært et skifte mot biler med elektrisk og hybrid drivlinje. Med avgiftskutt og flere goder som kjøring i kollektivfeltet og rabattert bompris har det medført at det blir solgt stadig flere nye biler i Norge.

Hittil i år, pr. 1 mars, er det registrert 15.591 nye biler i Norge, opp 0,3 prosent fra i fjor, og det er nå rundt 5,64 millioner registrerte kjøretøy, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Av hele kjøretøybestanden er 2,77 millioner personbiler der 9,7 prosent er helt elektriske, 36,9 prosent går på bensin og 44,9 prosent bruker diesel. Til tross for at bensin og diesel fortsatt troner øverst på bilpark-statistikken stod biler med ren fossil drivlinje for kun 12,7 prosent av nyregistreringene i februar, mens hybrid- og elbiler stod for de resterende 87,3 prosentene. Det er liten tvil om at den norske bilparken endres stadig raskere.

Men hvilke biler er snart borte fra veien uten at du merket det, og hvilke elbiler kan bli ikoniske, og ikke bare kastes som gamle flatskjermer? Det prøver podcast-gutta å få svar på i denne ukens Mil etter mil-podcast.

Hør ukens episode – Kjør debatt:

– Hvilke biler er på vei bort fra norske veier?, spør bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen, før han blant annet ramser opp Volvo 240 og første generasjon BMW X5.

Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, har kikket på noen av de utdøende bilene på Finn.no og lagt merke til at de har gått utrolig langt, men at de selvfølgelig er veldig billige.

– En bil som ikke kommer til å forsvinne er Toyota Hiace og de er kjempedyre, følger Sæbø opp med.

Finansavisens Motor-journalist har også forberedt et annet tema han vil diskutere.

– Dette irriterer bilselgerne mest, sier Sæbø, som har spurt bilselgere om hva det er.

– Ja, det er jo et veldig morsomt tema, mener Mørch Larsen, som blant annet nevner innbytte og kunder som har en haug med spørsmål.

Andre ting som irriterer bilselgerne blir diskutert i denne ukens podcastepisode.

Hør forrige ukes episode – Overraskelse!: