Ufyselig dyr Bentley på vei til Norge

La oss ta det viktigste først: Motoren. Her er det ikke noen puslete Porsche Panamera-V8 under panseret. Stiger du inn i en ny Bentley Continental GT Speed om noen måneder og kan kalle deg eier, ler du av dem med med «bare» 550 hestekrefter eller 600 for den sags skyld.

I nye Bentley Continental GT Speed er det W12 som gjelder. Effekten er skrudd opp til heftige 659 hestekrefter. Dreiemomentet er holdt på den vanlige W12-modellens riktignok friske 900 Nm, antagelig av hensyn til den stakkars girkassen som må sende all denne kraften videre til bilens fire hjul.

0 til 100 kilometer i timen går unna på 3,6 sekunder, som mange av dagens superbiler er i stand til å slå. En 992 Porsche 911 Carrera 4S med Sport Chrono-pakken klarer den samme øvelsen på 3,4 sekunder. Men det er tvilsomt at en 911 C4S holder følge til GT Speeds toppfart på 335 kilometer i timen.

Enklere i byen

Forrige generasjon Continental GT Speed var så godt som en perfekt GT, og det later ikke til at Bentley har mistet grepet. Det nye flaggskipet som er tredje generasjon Speed, om vi teller med 3-Litre Speed fra 1920-tallet og Mk I fra 2007, har elektronisk styring på alle fire hjul.

Ved lave og middels hastigheter svinger bakhjulene i motsatt retning av forhjulene, for å være raskere og enklere å manøvrere i byen. I høye hastigheter styrer bakhjulene i samme retning som forhjulene. Løsningen er mer aktiv enn i Flying Spur, der styringen på bakhjulene først og fremst skal hjelpe til å redusere svingradiusen ved parkering.

OVERKLASSENS GTI: Interiøret er det beste i klassen. Sort og rødt gir assosiasjoner til ungdomstidens Golf GTi. Foto: Bentley

Mest dynamiske

Bentley hevder at dette er den mest dynamiske landeveisbilen i merkets 102-årige historie. For første gang i en Bentley er det montert en nyutviklet elektronisk bakdifferensial kalt eLSD, som forbedrer dynamikken og stabiliteten gjennom og ut av svingene. Bedre veigrep og gassrespons loves. Det er dynamisk firehjulstrekk, som endrer seg i tråd med valgt oppsett. I kjøremodiene «Bentley» og «Comfort» er drivet balansert på for- og bakhjul, men i «Sport» sendes brorparten av de 659 hestekreftene til bakakselen.

Fire til fem millioner

Ifølge Bentley Oslo åpnes det for kundebestilling i mai-juni. Importøren har mottatt flere henvendelser på modellen, og de første kundebilene ventes å bli registrert på norske skilter i fjerde kvartal i år. Endelig pris kunngjøres i andre kvartal, men estimeres å bli fra 3,9 millioner kroner for coupé-utgaven. Kabrioleten antas å starte på 4.350.000 kroner. Med litt ekstrautstyr og personlige preferanser kan man fort legge på bortimot en halv million kroner.