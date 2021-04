Glem Cybertruck - dette blir den kuleste elektriske pickupen

Det er rart, i ett land som er kjent for sine enorme «trucks» - altså pick up-biler som får 31 bussen til Bygdøy til å skvette i sporet - at Amerika nå skal gi oss en liten pick up. Denne dimensjonen av pick up har tross alt ikke vært å se i særlig stor skala de siste årene. For de ekstra interesserte var det en periode da det kom en del svært spennende små pickuper fra Japan.