Mercedes EQS 450+ og EQS 580 4Matic er rett rundt hjørnet

Det er forøvrig ventet flere elektriske luksusbiler fra Mercedes i tiden fremover. Allerede nå bekrefter selskapet at plattformen EQS benytter skal brukes til en såkalt EQE. Videre bekrefter Mercedes at både EQS og EQE vil komme i SUV-versjon i tillegg. Det betyr at elbilgale nordmenn har mye å se frem til, siden det er gode sjanser for at nevnte modeller kan fås med det 107,8 kWt store batteriet. Et mindre batteri på 90 kWh vil forøvrig også bli introdusert på EQS i tillegg til minst en AMG-utgave.