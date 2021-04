Mercedes EQS: Helt ny elektrisk luksuselbil med vanvittig rekkevidde

Irriterende nok for mange bilentusiaster sier ikke Mercedes noe om prisen på nye EQS. Det åpner for spekulasjoner rundt hva bilen kommer til å koste. En vanlig Mercedes-Benz S-Klasse har en startpris på 1.332.900 kroner i Norge med en 3,0-liters sekssylindret dieselmotor på 286 hestekrefter. Avgiften varierer mellom 266.260 og 338.703 avhengig av utstyr. Det er ingen grunn til å tro at nye Mercedes EQS vil koste noe mindre enn en tilsvarende S-Klasse i utlandet, men siden norske kunder enn så lenge skånes for alle typer avgifter, vil EQS nok komme betydelig gunstigere ut prismessig. Samtidig kan det fryktes at Mercedes velger å ta seg spesielt godt betalt for sin nye og elektriske bil, så det kan forventes at EQS, i alle fall med firehjulsdrift og stort batteri, blir forbeholdt formuende nordmenn.